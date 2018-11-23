Кемерово, 23 ноября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Механизмы привлечения инвестиций в теплоэнергетику обсуждались в ходе встречи губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва с новым руководителем Сибирской генерирующей компании (СГК) Степаном Солженицыным. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 ноября, в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК Гендиректор СГК Степан Солженицын и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

«В Кузбассе все должны работать вместе и сообща. Одна из важнейших задач — решение экологических проблем. Поэтому планы по уменьшению и предотвращению выбросов промышленных предприятий должны быть едиными для нас с вами», — заявил Сергей Цивилёв.

Известно, что в ходе встречи обсуждались планы по развитию предприятий, входящих в компанию, региональные проблемы и задачи теплоэнергетического комплекса Кузбасса, а также экологические и социальные вопросы в ракурсе реализации «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года».

Степан Солженицын отметил, что его первоочередной задачей на посту гендиректора СГК станет работа по созданию условий для привлечения «длинных» инвестиций в тепловую энергетику, в том числе в Кемеровской области.

«Требуются крупные инвестиции, особенно в систему теплоснабжения региона. Поэтому работа в этой области предстоит объёмная», — сказал гендиректор СГК.

В совещании у губернатора принимали также участие генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский и директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

Напомним, Степан Солженицын — выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Специализируется на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. С 2004 года, до перехода в СГК, работал в российском офисе «МакКинзи». В должность гендиректора СГК вступил с 21 ноября 2018 года.