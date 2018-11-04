Лондон, 23 ноября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Гитарист группы Queen Брайан Мэй в своём Instagram признался, что его любовь к технике Apple обращается в ненависть. Причиной тому стал постоянно ломающийся провод зарядного устройства.

Roberta F Огрызок яблока

Музыкант посвятил целый пост своим взаимоотношениями с техникой Apple. Он отмечает, что её владельцы вынуждены использовать разъёмы USB-C для всего и из-за этого носить с собой «мешковатые отвратительные адаптеры».

https://www.instagram.com/p/BqdZhC5hfjh/

«Мы должны выбросить все наши старые зарядные провода и потратить кучу денег на новые. И если что-то не так в проводе, это не так просто исправить, как, например, было с зарядками Mag-Safe (гениально)».

Мэй добавил, что провода ломаются очень легко — для этого достаточно лишь совершить несколько неверных движений. Ненадёжная конструкция шнуров приводит к тому, что пользователи техники Apple тратят всё больше денег на новые зарядки, а компания даже не собирается разбираться с этим.

«В целом Apple стала полностью эгоистичным монстром. Но она нас поработила. Трудно найти выход. У кого-то есть такое же чувство?»

Оказалось, что Брайан Мэй — не единственный, кто постоянно сталкивается с этой проблемой. Поклонники поддержали музыканта и посоветовали ему присмотреться к другим производителям.

«На самом деле Apple — машина по производству денег, они потеряли свою индивидуальность», — пишет Миранда.

«Запланированное устаревание техники делает Apple жизнеспособной, а точнее гнусной. Я буду пользоваться своим iPhone 5 столько, сколько смогу», — отмечает Foo.ri.do.

Ранее Apple внесла iPhone 5 в список устаревших продуктов. Это означает, что компания прекратила техническую поддержку смартфона. Также не будет осуществляться ремонт в официальных сервисных центрах Apple.