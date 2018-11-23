Пермь, 23 ноября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Мотовилихинском районе Перми родители детей, которые посещают школу № 48, категорически против слияния со школой № 49. Реорганизацию затеял департамент образования города. Чиновники заявили о подписании указа о реформировании школы № 48, сообщила на своей странице в соцсети глава попечительского совета этого образовательного учреждения Анастасия Мальцева.

Александр Дицков ИА Красная Весна Школа кончилась

При этом, по словам Мальцевой, глава городского департамента образования Людмила Серикова не смогла внятно обосновать выгоду реорганизации. На встрече с представителями родительского сообщества чиновница отметила, что у школы небольшой контингент (так она во время разговора называла школьников), при объединении двух школ число учеников увеличится до 1800, что позволит запустить строительство стадиона. Это можно сделать только, если число детей в школе превышает тысячу. При этом строительство будет вестись на территории школы № 49, где и так учатся более 1 тыс. человек (1,2 тыс.). Получается, при слиянии двух школ всё останется на прежнем уровне: дети продолжат учится в своих школах (их объединит только вывеска школы № 49 и единый директор). При возведении нового стадиона из здания школы № 48 придётся ходить в школу № 49. Родители отмечают неудобство, потому как идти не близко, да ещё через оживлённые автомобильные дороги. Родители задавали неудобные вопросы, но чиновница упорно твердила одно: реорганизация задумана для улучшения качества обучения контингента.

«Я, конечно, понимаю, что для чиновницы, орущей, что она — государство, трудно понять такие тонкие материи, что школа № 48 выпустила так много учащихся за время своего существования, что они умеют хорошо считать экономические выгоды, делать проекты реконструкций, руководить музеями, вузами, работать в думах и правительстве. Для неё это всё — контингент, тёмные, если не сказать тупые, личности из тёмного Рабочего посёлка в Мотовилихе. Вот и надо нам донести до всех, что нам не надо таких методов реорганизации и не надо таких чиновниц, для которых нет учеников, нет учебного процесса, нет педагогов, а есть только выгода!

Знаете, когда я слушала речь этой самоуверенной и спесивой чиновницы, то понимала, что передо мной враг, и если ничего не сделать, то этот враг будет устанавливать в школе, где учатся мои дети, «новый порядок». Так вот, я лично сделаю всё возможное, чтобы к первому сентября 2019 года она уже не руководила департаментом образования. И вас призываю к тому же», — обратилась Анастасия Мальцева к родительскому сообществу.

А 22 ноября в школах № 48 и 49 одновременно прошли конференции. Их участники утверждают, что в 48-й приветствовали всех родителей, в том числе и из другой школы. Параллельно собрание прошло в школе № 49. Оно было организовано директором, и допустили на него только тех родителей, которых отобрали классные руководители. Объяснением таких действий стало то, что зал рассчитан только на 50 человек. Примечательно, что представители департамента образования не присутствовали ни на одном из этих собраний.

В школе № 48 на собрание пришло более 200 человек — родители, бывшие выпускники, экс-чиновники, помощник депутата, детский омбудсмен. Единогласно участники конференции высказали протест против подобной реорганизации школ, которая ведёт лишь к фактическому ухудшению положения в школах № 48 и № 49, и приняли решение о проведении кампании против объединения школ. Также принято решение о сборе подписей под петицией за отставку главы департамента образования Перми Людмилы Сериковой как руководителя, не владеющего информацией о текущем положении дел в образовании города и Мотовилихинского района Перми, и не способной грамотно руководить департаментом образования в Перми, сообщили в попечительском совете школы № 48.

Пока родительское сообщество объявляло, по сути, войну городской чиновнице, глава города Дмитрий Самойлов вёл открытый приём граждан Мотовилихинского района. Одним из основных вопросов стало строительство школ, что является приоритетным направлением работы администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Градоначальник отрапортовал об успехах в этом направлении и заявил, что район встречает юбилей с очень достойными результатами. В 2018 году Мотовилихинскому району исполняется 80 лет.