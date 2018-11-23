Якутск, 23 ноября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Жители Якутии обсуждают итоги эксперимента депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, который попробовал питаться месяц на 3,5 тыс. рублей. За это время народный избранник похудел на шесть килограммов, и, как считают жители республики, это пошло ему на пользу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Antilived Макарошки для полноценной жизни

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«Он жил на 115 рублей в день? Не верю», — при этом выражают скепсис интернет-пользователи. Есть и те, кто считает, что на такой «диете» должны сидеть все депутаты — «им это пойдёт на пользу».

«Всё-таки хорошо, что он провёл эксперимент. Главное: что он извлёк от этого? Что этого достаточно народу для полноценной жизни или предпримет какие-нибудь другие меры? Для саморекламы можно и дольше так жить, хотя бы до конца депутатского срока», — также пишут якутяне.

Вопрос о том, будут ли по итогам эксперимента Николая Бондаренко сделаны какие-то выводы, интересует многих.

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Как сообщало ИА REGNUM, питавшийся месяц на 3,5 тыс. рублей Николай Бондаренко пришёл к выводу, что прожить на эту сумму невозможно без потери здоровья. Народный избранник также подчеркнул, что для возвращения к нормальному питанию ему потребуется помощь врачей.

Напомним, повод для проведения эксперимента дала министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она заявила, что низкий размер прожиточного минимума даёт возможность соблюдать диету, «стать моложе, красивее и стройнее». Сама она не захотела попробовать прожить на 3,5 тыс. рублей, пояснив, что сделать это ей не позволяет статус, но заверила, что полноценно питаться на эти деньги возможно, потому что «макарошки всегда одинаково стоят».

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