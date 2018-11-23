В Москве началась реставрация Первой мужской гимназии
Москва, 23 ноября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В Москве началась реставрация Первой мужской гимназии. Здание
Постройку со сводчатыми стенами помещений возвели в первой половины XVIII века Владельцем палат был дворянин Андрей Нарышкин. В начале XIX века дом передали в ведение Первой губернской мужской гимназии. Сейчас здание состоит из четырехэтажного главного дома и трехэтажного учебного корпуса, объединенных между собой.
Здание бывшей Первой московской мужской гимназии имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время завершены противоаварийные работы — все конструкции дома укреплены, и историческое здание готово к реставрации.
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Как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве за последние годы отреставрировано более 1000 объектов культурного наследия, восстановлено более 50 храмов.
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