Псебай, Краснодарский край, 23 ноября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Уголовное дело о жестоком убийстве многодетной матери из поселка Псебай Краснодарского края направлено в Краснодарский краевой суд 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Накануне заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Кубани, в том числе — одного несовершеннолетнего. Помимо убийства им вменяется обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, краже и грабеже.

Уголовное дело

По версии следствия, 14 мая в поселке Псебай Мостовского района обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину. Женщину жестоко избили, изнасиловали, а затем задушили. Кроме того, фигуранты дела обвиняются в совершении ряда краж и грабежей.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство 40-летней жительницы поселка, матери пяти детей, вызвало огромный общественный резонанс. Жители поселка вышли на народный сход с требованием наказать виновных. Люди говорили о банде подростков, которая держит в страхе весь поселок.