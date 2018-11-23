Астана, 23 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. По состоянию на 1 ноября 2018 года совокупные активы банков Казахстана составили 24,54 трлн тенге ($66,8 млрд), что на 1,6% больше, чем 1 января 2018 года, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.

Torekhan Sarmanov Национальный банк Казахстана

Доля кредитов в структуре активов составляет 50,4%, ценных бумаг — 19,4%, наличных денег и драгоценных металлов — 13,7%. Объем кредитов, по которым имеется задолженность более 90 дней, оставляет 1,09 трлн тенге ($2,97 млрд) или 8,17% от ссудного портфеля.

Объем совокупных обязательств банков Казахстана составил 21,588 млрд тенге ($58,8 млн), что на 2,2% больше, чем годом ранее. Наибольшую долю в структуре обязательств занимают вклады клиентов — 77,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года обязательства банков Казахстана составили 21,6 трлн тенге ($58,8 млрд по курсу на 20 ноября), что на 0,3% больше, чем 1 октября 2017 года.