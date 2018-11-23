Цюрих, Швейцария, 23 ноября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер призвал начать расследование в отношении действующего президента организации Джанни Инфантино. Об этом сообщает AFP.

Agenciabrasil.gov.br Йозеф Блаттер

По словам Блаттера, комитет по этике ФИФА должен что-нибудь предпринять и начать расследование в отношении Инфантино.

«Где прозрачность, о которой говорил Инфантино во время избирательной кампании?» — сказал Блаттер.

Отмечается, что ранее стало известно о неформальных встречах Инфантино с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. В частности, о том, что прокурор получил несколько подарков от Инфантино, который хотел получить информацию о ходе расследования дела о коррупции в ФИФА.

Утверждается, что встречи Инфантино и Лаубера состоялись весной 2016 года, спустя несколько месяцев после избрания Инфантино на пост президента ФИФА.

Напомним, Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год и покинул свой пост в результате коррупционного скандала.

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