Красноярск, 12 ноября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Как улучшить работу в следующем дорожно-ремонтном сезоне, обсудили в Красноярске общественные контролёры проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Дорожная инспекция ОНФ». 11 ноября они собрались на рабочую встречу с представителями заказчиков работ — департамента городского хозяйства, МКУ «УДИБ», министерства транспорта Красноярского края и «КруДор», чтобы за круглым столом поделиться впечатлениями о работе в сезоне, высказать свои замечания и предложения по организации контроля в следующем сезоне.

Пресс-служба администрации Красноярска Красноярские общественники обсудили ремонт дорог

«Я бы хотел, чтобы эта встреча носила не формальный характер, а была действительно полезной. Предлагаю в рабочем режиме высказывать все замечания, предложения, претензии. Нам бы хотелось получить обратную связь, чтобы уже с учетом недоработок нынешнего года организовать общественный контроль в следующем году на еще более высоком уровне», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства Юрий Шестопалов.

Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, такой опыт включения общественности в контроль над дорожным ремонтом для Красноярска — первый. Стать общественным контролёром федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом страны, а также проекта «Дорожная инспекция ОНФ» пригласили всех желающих. Таких оказалось более 60 человек. В течение сезона контролёры-добровольцы выезжали на дороги, напрямую контактировали с подрядчиками и заказчиками работ, делали свои замечания, участвовали в штабах и проверках на объектах. Для них организовывали семинары и мастер-классы, так что многие к концу сезона стали довольно хорошо разбираться в тонкостях дорожного ремонта.

«Я узнал очень много нового, начиная от того, что в совершенстве освоил мессенджер WhatsApp, научился и видео записывать, и фотографии посылать, хотя до проекта так активно всем этим не пользовался, — рассказал пенсионер, общественный контролёр Владимир Белов. — Но главное — это, конечно, технологии, я теперь и в составе асфальтобетонной смеси разбираюсь, и в организации процесса сразу ошибки вижу. Меня на объектах даже прорабы приветствовали, сначала не воспринимали всерьёз, а после того, как я однажды остановил процесс укладки асфальта без подгрунтовки, смотрю, зауважали. Много всего за сезон мы исправили, замечаний много у меня было, отличный проект, я считаю. Обязательно его нужно продолжать».

Владимир Белов к встрече с представителями власти и заказчиками подготовил целую презентацию своей работы с фотографиями нарушений и участков, где, по его мнению, еще нужно провести ремонтные работы. Главные замечания общественных контролёров касались организации производства работ. Никого не устраивает, что подрядчики перекрывают дорогу, создают неудобства водителям, но при этом работы на закрытом участке ведут крайне медленно, уверен он. Также общественники заявили, что хотели бы чаще собираться на объектах в нерабочее время, предлагали больше информировать их о времени проведения конкретных работ, а также привлекать к работе не только по объектам федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Нас, конечно, «прикрепили» к определенным дорогам, но замечания мы фиксировали и на других объектах. Мне, например, всё равно, по какому контракту ремонтируют дорогу, ямочный там делают ремонт или по какой-то программе. Я вижу нарушения, я хочу о них сообщать, хочу получать ответы: когда и кто это исправит. Но кураторы, которые вели наши группы, могли ответить далеко не на все вопросы по другим объектам. Они, конечно, старались, передавали наши замечания коллегам, но все же хотелось бы, чтобы в следующем сезоне мы охватывали все работы в городе», — рассказал общественный контролёр Артем Галышев.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Вадим Серватинский предложил в течение зимы подумать над созданием единого информационного портала, куда можно было бы направлять все замечания и получать ответы на вопросы. Также совместно со студентами СФУ он предложил создать общественную экспертизу дорожного ремонта.

«У нас большая научная и практическая база, преподаватели, студенты, целый университет, это грех не использовать. Мы сейчас прорабатываем детали того, как это могло бы быть организовано, и совместно с Краевым отделением Общероссийского Народного фронта мы будем обращаться к представителям власти, чтобы именно официально создать такую экспертизу», — подчеркнул Вадим Серватинский.

Несмотря на то, что в следующем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Красноярске будут ремонтировать меньше дорог, чем в этом году, проект общественного контроля будут только совершенствовать.

«Мы считаем, что опыт этого года был очень полезен. Благодаря общественным контролёрам мы собрали большую доказательную базу для того, чтобы выписывать предписания, вынуждать подрядчиков переделывать некачественные работы. Подрядные организации, чувствуя такое внимание к их работе, и сами стали как-то более дисциплинированными и организованными. Несмотря на то, что в этом году мы следили за 50 объектами, а в следующем у нас по планам только 24, работы у общественников меньше не станет. Ведь теперь в течение минимум трех-пяти лет, нужно будет отслеживать гарантию. Наблюдать, где выявляются недоделки и недостатки, чтобы подрядные организации, если что, могли исправить всё за свой счет. И здесь мы очень надеемся на вашу помощь», — добавил начальник отдела МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Сергей Печерин.