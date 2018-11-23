Сеул, 23 ноября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Южная Корея и КНДР соединяют дорогу длиной в три км в демилитаризованной зоне (ДМЗ), которая отделяет две страны, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

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Дорога будет использоваться для перевозки персонала и оборудования, а также для совместного проекта по выкапыванию тел погибших в Корейской войне (1950 — 1953 гг.).

Из трехкилометровой дороги участок в 1,7 км принадлежит Южной Корее, а 1,3 км — КНДР.

«Решение открывает путь для практических усилий по поощрению совместных проектов раскопок, направленных на преодоление последствий войны», — говорится в заявлении министерства обороны Сеула.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная и Южная Кореи завершили строительство железной дороги на границе двух стран в демилитаризованной зоне в провинции Канвон.

Подробности: КНДР и Южная Корея построили железную дорогу в демилитаризованной зоне