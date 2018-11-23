Ла-Пас, 23 ноября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Те действия и меры, которые предпринимает президент США Дональд Трамп для того, чтобы не пустить на территорию страны «караван мигрантов» из стран Центральной Америки, не что иное, как наглядный пример двойных стандартов. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

«Трамп использует двойные стандарты», — написал лидер страны в Twitter.

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Тяжелая артиллерия: Трамп отправил Помпео останавливать «караван мигрантов»

https://twitter.com/evoespueblo/status/1065680931862790144

«Желая «любви, понимания и радости» своему народу в День благодарения и в то же время приказывая своим военным применять оружие против каравана мигрантов из Центральной Америки», — пояснил Моралес.

Также, по мнению руководителя страны, глава Белого дома «превратил так называемую американскую мечту в кошмар для всего мира».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября президент США Дональд Трамп потребовал от правительства Мексики остановить «караван мигрантов», который движется в Соединённые Штаты из Гондураса. В противном случае американский лидер пригрозил задействовать вооружённые силы США и закрыть южную границу страны.

Добавим, что в начале ноября «караван мигрантов» из Центральной Америки возобновил поход в США. 4 тыс. беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора движутся по территории Мексики к границе с Соединёнными Штатами. За ними следуют еще несколько караванов поменьше — от 500 до 1 тыс. человек.

Чтобы не допустить проникновения «каравана мигрантов» на американскую территорию, на мексиканской границе американские власти разместили военных, а пограничная охрана США укрепляет её при помощи колючей проволоки и бетонных блоков.