Салехард, 23 ноября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Оперативные службы в Салехарде восстановили подачу электроэнергии во все районы города после аварии, сообщается 23 ноября на сайте городской администрации.

ИА Красная Весна Ремонт ЛЭП

«К девяти часам утра (07:00 мск) электроэнергия была подана во все районы и кварталы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 20 минут городские котельные были обеспечены резервными источниками питания, отопление подавалось в плановом режиме.

Напомним, 23 ноября в 5:30 по местному времени город был обесточен в связи с аварией на сетях «Тюменьэнерго». Отметим, население города составляет порядка 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за урагана в Пермском крае без электричества оставались 57 населенных пунктов, в которых проживают около 9 тыс. человек.

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