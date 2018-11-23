Красноярск, 23 ноября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Красноярске 22 ноября прошла переговорная площадка «Городской маркетинг», предваряющая XIV городской форум «Будущее. Проектируем вместе». Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, участниками встречи стали руководители креативных бизнес-проектов.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска и молодые бизнесмены обсудили, как продвигать город

Представители бизнес-сектора обсудили вопросы, связанные с маркетингом Красноярска: что должен и может продавать город для развития туризма, увеличения въездной миграции и привлечения инвестиций. Организаторами встречи выступило управление молодёжной политики администрации города.

Перед началом работы площадки мэр Красноярска Сергей Ерёмин обратился с приветственным словом к участникам и обозначил своё видение стратегического продвижения города.

«Вы развиваете не только свой бизнес, но и пространство вокруг себя. Глядя на вас, вижу, что в нашем городе есть главное — энергия, амбиции и свежие идеи. Теперь нам вместе надо найти то, что зацепит весь мир. Например, наш Татышев — это нью-йоркский Централ-парк, «Бобровый лог» — красноярский Куршевель, Столбы — американский Гранд-каньон. На мой взгляд, такое сопоставление, известное всему миру, это тоже некий элемент маркетингового хода, — отметил мэр. — Идея всегда должна доводить до конечной цели, в нашем случае — это городская капитализация. Мы должны продавать наши возможности, коммуникации, среду, чтобы в общей копилке рос баланс, в любом виде и формате».

Экспертом сессии выступил Пётр Иванов — социолог города, соучредитель лаборатории «Гражданская инженерия». По его словам, комплексный подход к городскому маркетингу превращает город в «инкубатор» человеческого потенциала: «И тогда необязательно «выписывать» экспертов из столицы или из-за рубежа, чтобы реализовать интересные проекты. В городском маркетинге важна и локальная устойчивость, чтобы, если ресурсы закончились, интерес к месту не пропадал».

Одним из ключевых моментов работы площадки стало обсуждение событий, которые происходят в городе сегодня. В первую очередь были названы «Волшебный лёд Сибири», КРЯКК, детский карнавал. Кроме того, участники мозгового штурма выявили общие признаки самых захватывающих и жителей, и гостей городских мероприятий. Среди них — душевность, доступность, сопричастность, а также такой признак как «выбивание табуретки повседневности». Пристальное внимание было уделено обозначению культурных вызовов города и горожан. Участники предложили развивать городскую уличную среду, установить розетки в скверах, объединиться вокруг ценностей — детей и искусства, организовать массовое движение по спасению города, возродить гастрономию, создать центр искусства в центре города, а также «прорывной» проект, который получит всероссийскую и даже всемирную повестку.

Резюмируя результаты встречи, мэр Сергей Ерёмин подчеркнул, что обсуждение продвижения Красноярска продолжится на следующих переговорных площадках, а итоги будут подведены на городском форуме: «Бросать такие встречи нельзя. Можно создать постоянную клубную тусовку, где успешная молодёжь будет креативить и создавать новый Красноярск».