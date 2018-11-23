Москва, 23 ноября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Российская валюта в последние дни получает поддержку из-за нескольких факторов. Продолжает несколько снижаться курс доллара в мире. Агрегатный индекс доллара DX 23 ноября уменьшается с 96,4 до 96,3 пункта. Инвесторов не устраивает снижение доходности американских облигаций с 3,2% до 3,07% за последнее время. На таком фоне привлекательными становятся российские гособлигации, дающие 8,71%, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Из последних сил

Угроза же санкций США перенесена практически до весны 2019 года. Это в совокупности ведёт к возврату иностранных покупателей в российские активы и увеличивает спрос на рубли. Кроме того, действует и период выплат налогов, пик которого придётся на 26 ноября.

«В то же время есть и факторы, играющие против рубля. Прежде всего, это продолжение снижения нефтяных цен. Котировки марки Brent 23 ноября опускаются к $61,80 c $62,60 накануне. Кроме того, курс рубля подошёл к сильным зонам, технически препятствующим его дальнейшему укреплению. Соответственно, на сегодня, 23 ноября, актуальные диапазоны движения рубля таковы: доллар/рубль — 65−66,20, евро/рубль 74,30−75,60», — считает эксперт.

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