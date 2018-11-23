Вена, 23 ноября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В австрийском Фонде социального обеспечения беженцев недосчитались €10 млн. Начато расследование с целью выяснить, куда исчезли деньги, пишет газета Kronen Zeitung 23 ноября.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пропажа

Согласно результатам проверки министерства внутренних дел Австрии, на протяжении многих месяцев средства выплачивались и перечислялись беженцам, которые не должны были получать материальной помощи или уже были депортированы. Речь идет о 750 случаях выплат в размере €7−14 тыс.

«Нарушения» обнаружились, когда данные из Фонда были сопоставлены с данными депортаций, выездов за границу, контроля места жительства. След ведет к партнерским организациям Фонда, на которые частично возложена ответственность за выплаты пособий беженцам.

Представитель Фонда Кристоф Эртль заявил, что проблема заключается в ошибках компьютерной базы данных. «Исключено, что здесь кто-то обогащался — ни организации, ни беженцы», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью власти Германии признали, что в 2017 году организованным преступным бандам было ошибочно выплачено минимум €50 млн в качестве пособий по безработице Hartz-IV. Чаще всего получателями этого пособия являются мигранты.

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