Лондон, 23 ноября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в текущем сезоне. Об этом сообщает Football.London.

Aleksandr Osipov Унаи Эмери

По словам Эмери, приоритетом команды является Премьер-лига, клуб хочет занять место не ниже четвёртого, чтобы попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов.

Также «Арсенал» участвует в Лиге Европы и двух домашних кубках — Кубке Англии и Кубке лиги. Эмери отметил, что попытается победить в этих турнирах.

Третьей целью он назвал создание связи с болельщиками.

Напомним, Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года после ухода предыдущего наставника Арсена Венгера, который тренировал команду в течение 22 лет. В текущем сезоне «канониры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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