Барнаул, 23 ноября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае в ближайшее два дня ожидаются сильные осадки и усиление ветра, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает 23 ноября пресс-служба краевого главного управления МЧС РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Так, во второй половине дня 24 ноября с сутки 25-го ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, местами с порывами до 30 м/с, метель и гололедица, возможны снежные заносы.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре необходимо переждать непогоду в капитальном строении, а находясь дома закрыть окна. При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При непогоде автомобили необходимо парковать в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.