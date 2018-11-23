Санкт-Петербург, 23 ноября, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Проведение военного парада в День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады полностью соответствует духу этого праздника, а предложения «запретить» военный парад в честь 75-й годовщины этого исторического события являются политически мотивированными. Об этом сказал 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM директор Военно-исторического центра Карельского перешейка, писатель и историк Баир Иринчеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Он напомнил, что в Ленинграде и Петербурге давно сложился свой календарь памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, и в нем есть место и скорби, и празднику.

«Наш город — особый. У нас два дня памяти и скорби — 22 июня и 8 сентября. И при этом у нас три Дня Победы: 9 мая, 18 января и 27 января. Мое мнение — 27 января — это Ленинградский День Победы, и парад в День Победы уместен», — сказал Баир Иринчеев.

Как известно, 8 сентября — день начала блокады Ленинграда в 1941 году, 18 января — день прорыва блокады в 1943 году, 27 января — день полного снятия блокады в 1944 году.

Историк добавил, что не понимает и не разделяет претензий тех, кто сегодня призывает запретить парад 27 января 2019 года на Дворцовой площади.

«Мне кажется, это достаточно неуклюжая попытка напомнить о себе и создать скандал», — считает Иринчеев.

Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, парад 27 января 2019 года пройдет на Дворцовой площади с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

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Группа общественных деятелей Петербурга и блокадников в открытом письме обратилась к врио губернатора Александру Беглову с просьбой не проводить военный парад, называя его неуместным «в День блокадной памяти и скорби».

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Однако другие блокадники и представители ряда политических партий выступили в поддержку проведения парада, поскольку день освобождения от блокады для жителей и защитников Ленинграда был не «днем скорби», а праздником победы над врагом.

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