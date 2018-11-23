Москва, 23 ноября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Москве в районе Ново-Переделкино построят новый комплекс по производству мясных продуктов. Комплекс будет состоять из административно-лабораторного блока, производственного сектора и зоны отгрузки продукции, сообщили в Стройкомплексе.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Мясо

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что здание сложной формы будет построено их современных экологических материалов, что позволит провести сертификацию объекта по экостандартам и снизить расходы на эксплуатацию.

На первом этаже расположится столовая, магазин готовой продукции, на втором — офисные и инженерные помещения, на третьем и четвертом — лаборатории качества сырья и готовой продукции. На нижнем этаже обустроят паркинг.

В комплексе будут изготавливать сосиски, фарш, полуфабрикаты и другие изделия из курицы, говядины и свинины.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 год в Москве вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 25,7%.

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