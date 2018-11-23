Канберра, 23 ноября, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Ранее неизвестная структура головного мозга человека была обнаружена нейробиологами из научно-исследовательского института неврологии Австралии. Об этом пишет издание Science Alert.

Мозг

Это образование исследователи назвали ядром веревчатого тела (endorestiform nucleus). Указанное ядро находится внутри нижней ножки мозга (пучка нервных волокон, соединяющих спинной мозг с корой мозжечка). Согласно предположениям специалистов, структура может отличать человека от приматов, в частности, обеспечивая людям возможность совершать более «тонкие» и точные движения, к примеру — играть на музыкальных инструментах.

Читайте также: Нейробиологи обнаружили бактерии в мозге здоровых людей

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что испанские ученые предложили использовать пептид MiniCTX3, содержащийся в яде скорпиона Leiurus quinquestriatus, для доставки лекарственных средств через гемато-энцефалический барьер, отделяющий мозг от кровяного русла.

Читайте также: Яд скорпиона помог ученым доставить лекарство в мозг