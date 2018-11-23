Москва, 23 ноября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. В связи с провалом учителями тестов по математике член комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова («Единая Россия») запрашивает Рособрнадзор о методике исследования, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство русской школы

«Направила запрос в Рособрнадзор в связи с неудовлетворительными результатами проверки компетенции учителей. Попросила предоставить информацию о проведенном исследовании, технологии его проведения и его результатах», — написала Аршинова в Facebook.

Рособрнадзор провел исследование компетенций учителей, которое вызвало резонанс в обществе. Оказалось, что по таким предметным областям, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России», не справилась с работой почти половина участников исследования, а по истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей.

Парламентарий рассчитывает, что Рособрнадзор раскроет методологию, цели и последствия исследования.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объявил математические школы пережитком прошлого и заявил, что в дальнейшем математики и программисты будут нужны России все меньше.