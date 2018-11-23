Владивосток, 23 ноября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Малый бизнес Приморья в 2019 году получит 650 млн рублей, заверил врио губернатора Олег Кожемяко 23 ноября на открытии краевой конференции предпринимателей «Бизнес у моря», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая на конференции, Олег Кожемяко отметил, что приморский бизнес всегда был самым активным на Дальнем Востоке. Развитие малого и среднего предпринимательства — это национальный приоритет, обозначенный президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы региона, для выполнения поручения в Приморье сформирована региональная программа, которая содержит четкий и конкретный план действий на ближайшие пять лет.

«В числе задач — увеличить число занятых в малом бизнесе до 320 тысяч человек (в 2017 году — 260 тысяч), в 1,5 раза увеличить оборот малых и средних предприятий до 1,5 миллиарда рублей (в 2017 году этот показатель составлял 1 миллиард рублей), а также вдвое нарастить несырьевой экспорт за счет продукции МСП почти до 800 миллионов долларов США. Сейчас этот показатель — 400 миллионов долларов. Чтобы добиться этих результатов, только в 2019 году на поддержку малому бизнесу будет направлено более 650 миллионов рублей. Доля краевого бюджета — 7%, остальные средства — федеральные. Это больше, чем общий объем финансирования на эти цели за последние три года», — сказал Олег Кожемяко.

При этом он добавил, что уже в 2019 году в Приморье заработает краевая микрофинансовая организация, которая будет предоставлять кредиты малому бизнесу под 7,5% годовых. Для отдельных категорий, таких как моногорода, производители, социальные предприниматели, ставка будет еще ниже. Эти средства уже заложены в краевой бюджет.

Среди других мер поддержки бизнеса на следующий год Кожемяко назвал: краевую программу субсидирования лизинга техники, создание в Приморье центра поддержки социального предпринимательства и лаборатории по сертификации приморской продукции для продажи на международных рынках, открытие коворкинга и центра прототипирования для начинающих предпринимателей.

Кроме того, в ближайшее время на рассмотрение краевых депутатов, по инициативе Олега Кожемяко, будет внесен законопроект о снижении вдвое ставок налога по упрощенной системе для вновь созданных производителей товаров, а также отраслей, вовлеченных в реализацию национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Кожемяко раскритиковал чиновников Приморья за бюрократию во взаимодействии с бизнесом. Врио губернатора обратил внимание на необходимость поддержки производителей хлеба и предприятий, призванных обеспечить население доступной рыбой, молокопродукцией, мясом.

Он напомнил, что Приморский край со всеми его богатствами и возможностями находится на 76 месте из 85 в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.