Москва, 23 ноября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Погода вмешалась в работу аэропортов Москвы. Сегодня, 23 ноября, из-за метели и резкого порывистого ветра были задержаны более десяти рейсов. Еще девять отменены.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

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Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», по состоянию на 0:54 во «Внуково» задерживаются пять рейсов, два отменено. В Домодедово задержано три рейса, четыре отменено.

О непогоде жителей региона предупредили заранее. Согласно экстренному предупреждению ГУ МЧС, синоптики прогнозировали на ночь 23 ноября осадки в виде снега с дождём, а также усиление ветра с порывами 12−17 м/с и гололедицу.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды десятки самолётов не смогли вылететь и прибыть в столичные аэропорты. Всего из-за непогоды было задержано и отменено около 40 авиарейсов. Больше всего авиарейсов было задержано в аэропорту Внуково: здесь не вылетели вовремя сразу 13 авиабортов.