Астана, 23 ноября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. После распада Советского Союза перед Содружеством независимых государств (СНГ) ставилась задача сохранения человеческих связей, транспортных сетей, производственных цепочек и энергосистем, но ничего не вышло. Об этом 22 ноября заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), передает телеканал «Хабар 24».

Флаги стран совета глав военных ведомств государств СНГ

«Мне хотелось сделать так, как в Европейском союзе. Они могут, а почему мы не можем», — отметил глава государства.

Назарбаев добавил, что между странами СНГ есть межгосударственный язык общения, общие исторические корни. Кроме того, предприятия стран СНГ дополняют друг друга.

«Давайте не будем терять это мощное преимущество. Ничего не получилось тогда», — добавил Назарбаев.

Отметим, интервью с Нурсултаном Назарбаевым выйдет в эфир на российских телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» в начале декабря 2018 года.