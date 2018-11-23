Браудер призвал Канаду помочь исключить РФ из Интерпола
Лондон, 23 ноября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал политиков Канады добиться временного исключения России из Интерпола, передает телеканал CBC.
«Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола», — заявил Браудер.
По его словам, Москва якобы систематически нарушает прaвила Международной организации уголовной полиции.
Напомним, в конце 2017 года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.
В ноябре 2018 года в России против Браудера возбудили новое уголовное дело, обвинив его в создании преступного сообщества в 1997 году, которое продолжает действовать до сих пор.
Читайте также: Генпрокуратура пообещала «сюрпризы» в разоблачении Браудера