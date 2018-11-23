Лондон, 23 ноября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал политиков Канады добиться временного исключения России из Интерпола, передает телеканал CBC.

World Economic Forum Уильям Браудер

«Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола», — заявил Браудер.

По его словам, Москва якобы систематически нарушает прaвила Международной организации уголовной полиции.

Напомним, в конце 2017 года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

В ноябре 2018 года в России против Браудера возбудили новое уголовное дело, обвинив его в создании преступного сообщества в 1997 году, которое продолжает действовать до сих пор.

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