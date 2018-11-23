Москва, 23 ноября, 2018, 07:13 — ИА Регнум. На биржевых торгах 21 ноября рубль заставил доллар и евро подвинуться вниз. Утром доллар и евро пытались сопротивляться, но к вечеру им пришлось отступить. К закрытию торгов рубль подорожал к доллару на 0,33%, а к евро — на 0,1%. Курс евро 22 ноября подорожал к доллару на 0,14% в преддверии внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября. Видимо, в Еврозоне ожидают, что ЕС и Соединенное Королевство на саммите подпишут устраивающее обе стороны итоговое соглашение, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

По всей видимости, укреплению рубля помогли словесные интервенции министра экономического развития Максима Орешкина, заявившего, что до 2036 года рубль будет укрепляться, а экономический рост в России может составлять в среднем 3% в год, что сравнимо с темпами роста мировой экономики.

Правда, министр также предсказал в долгосрочном аспекте и падение цены на нефть до $50 за баррель, однако, видимо, валютный рынок сегодня взаимосвязь рубля и цены на нефть не интересовала, из доллара и евро все побежали в рубль. Бума в обменном курсе рубля не случилось, но тем не менее доллар и евро укрепиться к рублю 22 ноября тоже не смогли.

На биржевых торгах 22 ноября цена нефти Brent продолжила снижение и упала на 0,3%, до $63,32 за баррель. Исходя из отсутствия негативных новостей для рубля в краткосрочном аспекте, на сегодня, 23 ноября, прогноз по курсу доллара остается в диапазоне в 65−66 руб., а по курсу евро с прогноз снижается до 74−75,50 руб.

Читайте также: Действия Минфина РФ положительно влияют на рубль