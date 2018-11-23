Казань, 23 ноября, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Скандальный иск поступил в Арбитражный суд Татарии — налоговая служба требует признать банкротом подрядчика космодрома «Восточный» в Амурской области, с которым подписан госконтракт на 38,75 млрд рублей, — ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» (ООО «ПСО «Казань»), принадлежащее депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, сумма претензий составляет почти 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве к ПСО Казань

Напомним, созданная в марте 2002 года компания, является крупнейшим в Поволжье строителем, отметившимся на многих «звёздных» стройках — Универсиады-2013, чемпионата мира по футболу — 2018 года (в Саранске и Самаре), а также с ООО «ПСО «Казань» был подписан государственный контракт стоимостью более 38 млрд рублей на строительство космодрома «Восточный» в Амурской области. Работы по дальневосточному проекту планируется завершить до конца 2022 года.

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Единственный участник общества и его же генеральный директор — республиканский депутат Равиль Зиганшин, в 2017 году задекларировавший доход более 34,393 млн рублей.

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Помимо крупных строек, компания работает и в сфере жилищного строительства, например, была застройщиком одного из домов в социально-ипотечном микрорайоне «Салават Купере» в Казани, но к ООО будущие жильцы неоднократно высказывали претензии по срокам работ.

По данным из открытых источников, среди 196 569 компаний Татарии по объёму выручки ООО занимает 34 место.

19 ноября 2018 года Управление Федеральной налоговой службы по РТ обратилось в Арбитражный суд Татарии с иском, требуя признать должника в лице ООО «ПСО «Казань» банкротом. Иск в базе суда зарегистрирован 20 ноября, но до сих пор к производству не принят. Сумма исковых требований составляет 1 959 074 362,28 рубля.