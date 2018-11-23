Чайковский, Пермский край, 23 ноября, 2018, 06:50 — ИА Регнум. В Чайковском городском округе Пермского края приостановлен конкурс по отбору претендентов на пост главы города. Местный житель в суде оспаривает решение гордумы от 8 октября о проведении конкурса, сообщают СМИ.

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Конкурс был назначен на 27 ноября. Однако в этот день он не состоится. Судебное рассмотрение иска к гордуме пройдёт 30 ноября.

Суть иска сводится к тому, что процедура проведения конкурса нарушена. Он был объявлен до публикации. Истец считает, что его права быть избранными оказались нарушенными. Примечательно, что среди претендентов на пост мэра имени истца нет. Также неизвестно, пытался ли он пройти регистрацию. Суду предстоит выяснить истинную причину обращения истца, сообщает портал chaikovskie.ru.

Добавим, на пост главы Чайковского претендуют 17 кандидатов.

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Стоит отметить, что в муниципальном образовании уже второй случай с переносом даты проведения конкурса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре прокуратура указала на коррупциогенный фактор в документе, который прописывает порядок проведения процедуры и оценку кандидатов. Надзорный орган потребовал отменить спорные положения.

Местные эксперты полагают, что сложности с проведением конкурса по отбору кандидатов на пост главы Чайковского могут быть связаны с конфликтом местных элит. Напомним, после выборов 9 сентября в гордуме оппозиция оказалась в большинстве. Из 25 мандатов 12 досталось «Единой России», а 13 — КПРФ и ЛДПР.