Пекин, 23 ноября, 2018, 06:48 — ИА Регнум. В Китае вновь подтвержден очередной случай африканской чумы свиней, сообщили в министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 23 ноября агентство Синьхуа.

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Среди 1325 свиней, выращиваемых на одной из ферм города Цинлунху в районе Фаншань города Пекина, 49 оказались зараженными опасным вирусом и погибли. Из 429 свиней на ферме города Люхэ, также в районе Фаншань, погибло 37 свиней от чумы свиней.

Министерство немедленно инициировало экстренные карантинные меры против этого заболевания, включая убой зараженных животных и дезинфекцию помещений. Напомним, что заболевание крайне опасно для домашних свиней, но не для других животных или людей.

Первый случай африканской чумы свиней в Китае в 2018 году был зафиксирован в середине августа. С тех пор заболевание успело распространиться по десяткам провинций, а новые очаги вспыхивают чуть ли не каждый день.