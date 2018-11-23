Казань, 23 ноября, 2018, 06:16 — ИА Регнум. Обанкроченному в мае 2017 года «Татагропромбанку» продлили срок конкурсного производства. Арбитражный суд Татарии дал конкурсному управляющему время до 22 апреля 2019 года, чтобы завершить необходимые процедуры. Сумма задолженности банка перед кредиторами всех очередей на сегодня превышает 1,776 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, основным акционером «Татагропромбанка» с долей свыше 46% является ООО «Новая нефтехимия», аффилированное с бывшим председателем правления обанкроченного «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Последний, помимо того, что является банкротом как физлицо, проходит фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превышает 50 млрд рублей. ООО также выступает в числе крупных акционеров ТФБ. Проблемы у «Татагропромбанка» начались после банкротства «Татфондбанка», где доля республики на тот момент превышала 40%.

По данным конкурсного управляющего «Татагропромбанка» — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», на начало ноября 2018 года кредиторам банк выплатил почти 27% от общего объёма требований первой очереди — 436,694 млн рублей (общий долг перед всеми очередями — свыше 1,776 млрд рублей). Для формирования конкурсной массы управляющий к началу ноября 2018 года подал 117 исков, по которым планировалось взыскать свыше 1,537 млрд рублей. Фактически было удовлетворено частично или полностью 100 претензий на сумму 911,887 млн рублей. Судебная работа помогла вернуть в конкурсную массу банка 403,235 млн рублей.

Следственные органы на сегодня расследуют факты хищения имущества «Татагропромбанка» под видом выдачи кредитов, вывода ликвидного обеспечения и возможного преднамеренного банкротства банка. По части событий материалы были включены в дело, возбуждённое в отношении Роберта Мусина.

В середине сентября 2018 года СУ СК России по Татарии возбудило ещё одно уголовное дело — в отношении бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка», данные которого не разглашаются, по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), которое было допущено при отчуждении ликвидного имущества. Вред, который был причинён этими действиями, составил 43,7 млн рублей.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд РТ по ходатайству конкурсного управляющего продлил срок конкурсного производства для банка на шесть месяцев — до 22 апреля 2019 года. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении либо продлении срока конкурсного производства в отношении должника назначено на 5 апреля 2019 года.