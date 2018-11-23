Казань, 23 ноября, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Сотрудница МЧС РФ по телефону помогла жителю деревни Куюки (Пестречинский район, Татария) принять роды у его жены, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Новорожденный

Жительница Куюков родила 22 ноября на сроке 38 недель. Телефонный звонок поступил в «Службу экстренных вызовов — 112» в 3:11 (время местное). Роды принимал муж, сотрудница МЧС консультировала его.

Комментируя инцидент, директор «Службы экстренных вызовов — 112» Ольга Лозовая сказала:

«В нашей практике такой случай произошел впервые».

По ее словам, консультировавшая мужа сотрудница службы действовала в соответствии с регламентом. Она давала указания и оказывала психологическую поддержку. В свою очередь она консультировалась по конференцсвязи у старшего врача станции скорой помощи Казани.

«Полагаю, что во многом позитивный результат зависел не только от диспетчера, но и от рядом находившегося мужа и самой роженицы», — отметила Лозовая.

Муж выполнял рекомендации диспетчера четко и без паники. Ребенок родился в 3:16 (время местное). Пуповину он перерезать не стал, дождавшись прибывших медиков. Малыша с матерью доставили в перинатальный центр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября сотрудники одного из магазинов города Называевска (Омская область) приняли роды у женщины, у которой схватки начались рядом с кассой. Малыш родился до приезда скорой помощи.