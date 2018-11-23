Чэнду, Китай, 23 ноября, 2018, 05:39 — ИА Регнум. В провинции Сычуань на юго-западе Китая был запрещен ввоз живых свиней из любой провинции после того, как был зарегистрирован целый ряд случаев африканской чумы свиней на территории Китая, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Свинья

На прошедшей неделе два случая африканской чумы свиней были зафксирвоаны в уездах Госянь и Синьцзинь провинции Сычуань, являющейся одним из главных производителей свинины в Поднебесной. Был запрещен вывоз свиней в другие части страны, а также ввоз продукции из свинины и свиней из других провинций.

К настоящему моменту было организовано 50 точек дезинфекции в районах, где было зафиксировано заражение, а вспышки взяты под контроль. Одновременно с этим, власти провинции предоставляют субсидии фермерам, который понесли потери в результате вынужденного забоя зараженных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, новый случай африканской чумы свиней был зафиксирован в провинции Хунань центральной части Китая. Таким образом, с середины августа 2018 года по всей Поднебесной было зарегистрирован целый ряд случаев заражения животных этим заболеванием.