Санкт-Петербург, 23 ноября, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

78.mchs.gov.ru Авиабомба

Снаряд ФАБ-250 нашли в 15:30 мск 21 ноября по адресу улица Окружная, дом 140. 22 ноября в 12:00 мск бомбу вывезли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в деревне Коросткино (Московская область) были найдены 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.