Калуга, 23 ноября, 2018, 05:37 — ИА Регнум. В Перемышльском районе Калужской области на трассе Калуга — Козельск автомобиль-внедорожник столкнулся с грузовиком МАЗ, сообщает пресс-служба МЧС области.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. На месте работают спасательные службы. В настоящее время ведется ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября, по данным ГИБДД в Калужской области, произошло четыре ДТП, в которых три человека получили травмы и один человек погиб.