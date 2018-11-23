Москва, 23 ноября, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Министерство транспорта предложило приподнять пешеходные переходы над уровнем дорог для обеспечения безопасности пешеходов, сообщают «Известия».

Пешеходный переход

Ведомство предлагает сделать пешеходные переходы более похожими на «лежачих полицейских», только шире. Как отмечают эксперты, в 2018 году на пешеходных переходах получили травмы 12 тысяч человек, еще 600 — погибли. Рельефный пешеходный переход должен быть более заметен издалека.

Ряд общественных организаций высказался в поддержку этой инициативы. Считается, что выделение пешеходных переходов или искусственных неровностей заставляет водителей снижать скорость заранее, чтобы избежать повреждений автомобиля.