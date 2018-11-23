Вашингтон, 23 ноября, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Власти США призывают союзников отказаться от использования продукции крупной китайской компании Huawei, пишет The Wall Street Journal.

Эмблема Huawei

Уточняется, что, по мнению американской администрации, телекоммуникационное оборудование Huawei опасно: китайцы якобы через оборудование могут шпионить за западными «партнерами» и осуществлять кибератаки.

Американские власти стремятся убедить операторов беспроводной связи и интернет-провайдеров в странах-партнерах отказаться от Huawei. Речь идет о Японии, Германии, Италии.

Чтобы компенсировать потери из-за отказа от Huawei, американцы, возможно, выделят странам дополнительные деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин продолжают вести «несправедливую и дискриминационную» торговую политику в отношении Вашингтона.