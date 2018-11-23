Москва, 23 ноября, 2018, 05:14 — ИА Регнум. США окружают своими войсками и противоракетными системами Россию только лишь для того, чтобы нейтрализовать ее способность дать ответный ядерный удар, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёва» на телеканале «Россия-1».

Mil.ru Российские стратегические мобильные ракетные комплексы «Ярс»

"Сегодня уже стоят американские, английские войска и других стран НАТО в Прибалтике, завтра будут американские войска в Польше, послезавтра они будут на Украине… Сначала это будет база ПРО, противоракетная, а потом ракеты среднего радиуса действия 5,5 тыс. км… То есть вся система, которая выстраивается сегодня… это свести до минимума способность России к ответному ядерному удару», — заявил Кедми.

По его словам, противоракетная оборона США сейчас делает упор на том, чтобы сбивать ракеты в первую минуту их взлета до того, как она выйдет на орбиту, а глобальная система ПРО — нацелена сбивать после выхода на орбиту. А американская ПРО будет сбивать ракеты на подлете к цели.

«Они хотят привести к этому состоянию и сказать: «мы вашу стратегическую составляющую нейтрализовали, и что вы теперь будете делать?». Еще никто в военном деле географию не отменял», — закончил мысль Кедми.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению ряда экспертов, выход нужен лишь для того, чтобы окружить Россию такими ракетами по ее границе, что затрудняет уничтожение их на подлете.