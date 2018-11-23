Цюрих, Швейцария, 23 ноября, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Список изменений в правилах футбола опубликован Международным советом футбольных ассоциаций, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футбол

Во-первых, если изменения будут согласованы, футболисты, которых заменяют во время игры, должны, покидая поле, проходить через ближайшую боковую или лицевую линию. Во-вторых, вратарь во время пенальти сможет оставлять на линии ворот одну ногу (пока, по правилам, на линии должны находиться обе ноги).

В-третьих, команды смогут получать желтые или красные карточки за неподобающее поведение официальных лиц. И в-четвертых, при свободном ударе мяч можно будет разыгрывать в пределах штрафной площадки.

Отмечается, что, помимо этого, по новым правилам не будет изменен порядок исполнения послематчевых пенальти — то есть не будет использована схема «AB-BA», когда пенальти исполнялись бы не поочередно. Будет точнее прописано в правилах, когда удар мяча в руку в штрафной будет наказываться пенальти, а когда — не будет.

Будет ли утвержден этот список, станет известно в марте будущего года. Пока этот перечень изменений носит рекомендательный характер.