Вашингтон, 25 апреля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Киевские власти могут остаться без финансирования от Вашингтона до ноября 2024 года, когда пройдут выборы президента США. Об этом написал автор газеты Politico со ссылкой на информацию от американских чиновников и сенаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что самый срочный пакет военной помощи Украине составит 1 млрд долларов. Он будет включать тактические ракетные комплексы большой дальности.

По мнению информаторов, нет уверенности в том, что ВСУ получат что-либо ещё «в качестве ассигнований от Конгресса США вплоть до ноябрьских выборов». А после выборов ситуация может в корне измениться.

При этом, по мнению издания, Украине в будущем придётся рассчитывать лишь на США.

Как сообщало ИА Регнум, выделенных Конгрессом США денег хватит на поддержку украинской армии до конца текущего года. Такой прогноз сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 24 апреля.

Байден 24 апреля подписал закон о предоставлении помощи Украине и Израилю. По мнению американского лидера, этот закон «сделает мир и США безопаснее».

Палаты Конгресса США ранее приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предложили выделить 26 млн долларов на аудит помощи.