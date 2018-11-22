Москва, 23 ноября, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Десять иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

Российские истребители за этот период четыре раза поднимались в воздух на перехват иностранных самолетов — разведчиков. Нарушения воздушного пространства РФ не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ были замечены 16 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители поднимались на перехват три раза.