Рим, 23 ноября, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в правительственном дворце Киджи.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Встреча состоялась в рамках двухдневного визита Лаврова в Италию. Российский министр иностранных дел 23 ноября также встретиться с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези, а также выступит на конференции «Средиземноморские диалоги».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Италию активнее включаться в работу по мирному урегулированию в Сирии, а также к восстановлению страны после войны. По его словам, при восстановлении мирной жизни в Сирии появляются условия для возвращению беженцев домой.