Москва, 23 ноября, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин в связи с кончиной главы ГРУ Игоря Коробова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Mil.ru Игорь Коробов

Напомним, Коробов скончался 21 ноября на 63-м году жизни после продолжительной болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои соболезнования родным и близким выразил министр обороны России Сергей Шойгу.

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