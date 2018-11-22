Москва, 23 ноября, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Документальный фильм о легендарном советском вратаре «Лев Яшин — номер один» завоевал награду на Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильмы о футболе».

Nationaal Archief Fotocollectie Anefo Лев Яшин

Фильм о Льве Яшине вышел в 2018 году, его премьера состоялась за день до начала Чемпионата мира по футболу — 2018. В номинации «фильмы о футболе» участвовало более 40 фильмов из разных стран.

Среди них фильмы об известных футболистах — Пеле, Марадоне, Месси, Роналду и других. Отмечается, что фильм также был высоко отмечен представителями FIFA.

Картину сняла режиссер Светлана Харчевина по сценарию Евгения Богатырева. В России фильм посмотрели уже около 15 миллионов зрителей.