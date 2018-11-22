Баку, 23 ноября, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала граждан Азербайджана, которых обвинили в осуществлении доставки финансовых средств террористам в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«СГБ выявила тайное финансирование лиц, вовлеченных в вооруженные конфликты за пределами Азербайджана в рядах известных как религиозные экстремистские группировки, признанные ООН террористическими», — говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

Уточняется, что граждане Азербайджана Ильгар Агаев, Сахиль Ибрагимов, Намиг Мамедов обеспечивали доставку различными путями финансовых средств, полученных из ячеек террористических группировок в других странах, а также от родных и близких лиц, участвующих в вооруженных конфликтах, для обеспечения их террористической деятельности.

«В целом вышеуказанные лица разными путями обеспечили доставку членам группировок, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии, более $500 тыс.», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 214−1 («Финансирование терроризма»), 218.2 («Участие в преступной организации»), 283−1.3 («Участие в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана») УК Азербайджана. СГБ отмечает, что указанные лица арестованы.