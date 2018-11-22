Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий предложил депутатам Законодательного собрания Ростовской области запретить аборты «хотя бы на день». Полный текст выступления главы Донской митрополии привели в управлении по информационной политике донского парламента.

Rostoveparhia.ru Митрополит Меркурий

Митрополит обратил внимание на то, что в России до 60% всех зачатых детей абортируются. Соответственно, до рождения доживают только 40%.

Наряду с этим глава Донской митрополии подчеркнул, что РПЦ неоднократно обращалась к законодателям на разных уровнях и законодательной, и исполнительной власти с инициативой вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

«В этом вопросе мы реалисты и не строим особых иллюзий, мы не выступаем за тотальное запрещение абортов. Нам что-то нужно делать с этой вопиющей проблемой. Хотя бы запретить аборты на один день, как это было сделано в Ярославле, Воронеже, Калуге, иных городах России, где прошла акция «Один день без аборта». Мы действительно стоим перед угрозой вымирания и потери национальной идентичности. И я уже не первый год, выступая перед вами, говорю об этом», — указал митрополит Меркурий.

ИА REGNUM напоминает, что в России за 20 лет доля граждан, осуждающих аборты, увеличилась почти в три раза. Так, например, если в 1998 году об этом заявляли 25%, то в 2017 году против абортов высказался 61% граждан.

В обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Международного дня защиты детей, опубликованном 1 июня 2018 года на сайте Русской православной церкви, аборты названы «поистине общенациональной катастрофой — и нравственной, и демографической».