В Житомирской области Украины задержан военнослужащий, продававший тротил
Житомир, Украина, 22 ноября, 2018, 23:24 — ИА Регнум. В Житомирской области был задержан военнослужащий, проходящий службу по контракту, который сбывал взрывчатые вещества, сообщает 22 ноября УНИАН.
Согласно сообщению, военнослужащий был задержан во время попытки продажи двух тротиловых шашек и 20 патронов за 3 тыс. гривен ($110). После этого правоохранители провели обыски и обнаружили пять гранат для гранатомета, средства детонации и почти 600 патронов.
Напомним, из-за гражданской войны на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия боеприпасов. Так, ранее в Житомирской области уже задерживали двух десантников, которые также «промышляли» продажей взрывчатых веществ. В частности, преступники успели продать пластическое взрывчатое вещество массой более 1,3 кг.