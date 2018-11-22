Житомир, Украина, 22 ноября, 2018, 23:24 — ИА Регнум. В Житомирской области был задержан военнослужащий, проходящий службу по контракту, который сбывал взрывчатые вещества, сообщает 22 ноября УНИАН.

Национальная полиция Украины Тротиловая шашка

Согласно сообщению, военнослужащий был задержан во время попытки продажи двух тротиловых шашек и 20 патронов за 3 тыс. гривен ($110). После этого правоохранители провели обыски и обнаружили пять гранат для гранатомета, средства детонации и почти 600 патронов.

Напомним, из-за гражданской войны на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия боеприпасов. Так, ранее в Житомирской области уже задерживали двух десантников, которые также «промышляли» продажей взрывчатых веществ. В частности, преступники успели продать пластическое взрывчатое вещество массой более 1,3 кг.