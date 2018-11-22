Пекин, 22 ноября, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В рамках продолжающейся в КНР активной борьбы с коррупцией дисциплинарные и надзорные органы проводят расследование в отношении председателя Постоянного комитета (ПК) Собрания народных представителей (СНП) города Синъюй восточно-китайской провинции Цзянси Ху Гаопина, сообщает 22 ноября Синьхуа со ссылкой на провинциальные Комиссию КПК по проверке дисциплины и Надзорный комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отметим, что на XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.) политика наведения порядка в партийных рядах и среди государственных функционеров получила поддержку и одобрение большинства делегатов. На прошедшей в марте 2018 года сессии ВСНП были приняты конкретные организационные меры по расширению масштабов и результативности антикоррупционной кампании.