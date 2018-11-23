Иран и Франция ищут обход санкций США, в Литве дорожает газ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- ЕС и Узбекистан расширяют партнерство;
- Иран и Франция пытаются обойти санкции США;
- Газ в Литве для потребителей подорожает на 20%;
- В России предотвращено несколько трагедий, подобных «керченской»;
- Владимирский парламент лишил обладминистрацию полномочий.
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