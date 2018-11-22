Киев, 22 ноября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие провели учения реактивной артиллерийской батареи в Донбассе, сообщает 22 ноября «112 Украина».

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Согласно сообщению, учения были плановые и прошли на одном из военных полигонов на юге «операции объединенных сил» («ООС»). Отмечается, что во время учений войска минировали морские участки и работали вместе с группой беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, гражданская война в Донбассе была в 2014 году развязана Киевом. И хотя киевская хунта публично заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, на деле Украина продолжает усиливать войска на востоке страны и обстреливать ДНР и ЛНР.