Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. 20 ноября в Нью-Йорке завершился 8-й Глобальный Форум Альянса цивилизаций. В работе этой центральной мировой площадки в формате ООН политические лидеры и виднейшие представители гражданского общества обсуждают узловые вопросы цивилизационных угроз и стратегий.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

В рамках Форума президент Евразийской федерации профессионального бокса (ЕВР) Михаил Денисов выдвинул инициативу организации в рамках ООН «Международного института доверия». На эту тему состоялась встреча М. Денисова и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Руководитель ЕВР отметил, что эта организация объединяет более 50 стран мира и может служить моделью для мирного конструктивного преодоления цивилизационных тупиков.

В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Михаил Денисов, в частности, заявил:

«Наша инициатива — результат осмысления выступления Антониу Гутерриша на Санкт-Петербургском экономическом форуме 1 июня 2018 года. Генеральный секретарь ООН, указывая на растущий уровень связанных с «асимметричными эффектами» глобализации проблем и угроз, заявил о глобальном дефиците доверия в системе международных и внутриполитических отношений. Наша идея — поделиться накопленным нашей федерацией позитивным опытом трансграничного сотрудничества поверх текущих и хронических межэтнических, религиозных, экономических, силовых и прочих конфликтов. Мы готовы, по мере наших возможностей, содействовать ООН, чтобы аккумулировать международные усилия в создании новых систем международного доверия».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дал высокую оценку выдвинутой Евразийской федерацией профессионального бокса инициативе и предложил продолжать общение в режиме регулярного прямого диалога.